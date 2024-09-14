سدّ أذنيه في فقرة كاتي بيري.. شريك تايلور سويفت يعتذر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّم جاك أنتونوف باعتذار علني بعد حالة الجدل والغضب اللذين أثارهما وضعه سدّادات الأذن في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2024، لا سيما أثناء غناء كاتي بيري.

وقال المنتج الحائز على جائزة “غرامي”: “أود أن أخبركم بشكل مباشر أنني استخدمت سدّادات الأذن في الحفل. كانت من ماركة Hearos الزرقاء، وأنا أشعر بالخزي للاعتراف بأنني كنت أستخدمها لفترة طويلة بالإضافة إلى شرائها بكميات كبيرة”.

وأضاف معلّقاً على صورة السدّادات عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: “أود أيضًا أن أكون صادقًا وأن أتجاوز حقيقة أنني لا أستخدمها فقط عندما أكون في أماكن صاخبة. إنه لأمر مهين أن أعترف بأنني أستخدمها على متن الطائرات وكل ليلة أثناء النوم أيضاً”.

وتابع: “لم يتبق شيء يمكنني فعله سوى الاعتذار وشكر أولئك الذين غطّوا إعلامياً هذه القصة، لأنه على الرغم من أنها محرجة لي ولعائلتي، إلّا أنني أعتقد أن هذه كانت قضية مهمّة وملحّة للغاية كان من الضروري الكشف عنها”.

وختم الموسيقي في فريق Bleachers بقوله: “أنا آسف لأولئك الذين خذلتهم. واليوم لن أذهب إلى العمل، وبدلاً من ذلك سأفكر في أمر استخدام سدّادات الأذن وكل من تأثر بها. لقد قرّرت أنا والفرقة الالتزام بجميع المواعيد المقرّرة مسبقاً على جدولنا”.

وخلال حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي هذا الأسبوع، انضمّت إلى أنتونوف زوجته مارغريت كوالي التي تزوجها في آب (أغسطس) 2023، حيث فاز بأغنية العام وأفضل تعاون بفضل عمله في أغنية Fortnight لتايلور سويفت وبوست مالون.

وجلس مع زوجته بجانب سويفت في العرض، ويمكن رؤية الثلاثي وهم يغنون ويرقصون على العروض طوال الليل في UBS Arena في لونغ آيلاند.