بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الحزن، أصابت الوسط الفني في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، بعد إعلان وفاة الفنانة ناهد رشدي بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر يناهز 68 عاماً.

وكانت نجلة ناهد رشدي قد أعلنت عن وفاة والدتها عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، حيث كتبت قائلة: “لله ما أخذ ولله ما أعطى انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله”.

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، عن موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة، حيث أكد أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة عصر اليوم (السبت) من مسجد الكواكبي بالعجوزة.

ناهد رشدي تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، عرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التلفزيونية، وخاصة في فترة التسعينيات، من أشهر المسلسلات التي شاركت بها: “لن أعيش في جلباب أبي”، “أرابيسك”، “هوانم جاردن سيتي”، وهي شقيقة والد الممثلة داليا مصطفى.