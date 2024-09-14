مخرج يكشف سراً عن باسم سمرة: “كان هيموت ويعمل دور محمد رمضان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج يسرى نصرالله سراً عن الفنان باسم سمرة، خلال تقديمه فيلم “إحكي يا شهرزاد” لمنى زكي ومحمد رمضان وحسن الرداد.

وأكد نصر الله أن باسم سمرة طلب منه المشاركة في الفيلم الذي عرض عام 2009، مؤكداً أنه كان يتمنى تقديم دور “سعيد الخفيف” الذي قدمه محمد رمضان في الفيلم، وقال: “باسم سمرة كان هيموت ويعمل دور محمد رمضان (سعيد الخفيف)، فى فيلم احكي ياشهرزاد”، مشيرا إلى أنه رفض طلبه لكون شخصية سعيد الخفيف محور أحداث الفيلم وكانت تتطلب شخصًا بمواصفات معينة ولم تتوفر في باسم سمرة لذلك رفضت مشاركته فى الفيلم واستعنت بمحمد رمضان.

تدور أحداث الفيلم حول مذيعة مهتمة بقضايا المرأة ونظرة المجتمع لها وهى متزوجة في نفس الوقت وكانت تعاني من مشاكل كثيرة في بيتها ومع زوجها، فكانت تحدث بينهما خلافات كثيرة بسبب المواضيع التي تطرحها على الجمهور.

الفيلم بطولة كل من: منى زكي ومحمود حميدة وحسن الرداد وحسين الإمام وسوسن بدر وسناء عكرود وشادي خلف ومحمد رمضان ورحاب الجمل وهياتم ونسرين أمين.