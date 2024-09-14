تايلور سويفت تقود حملة الدّيمقراطيّين إلى البيت الأبيض… هكذا انتقمت من ترامب.

يستفيد الديمقراطيّون من تأييد تايلور سويفت الأخير لكامالا هاريس لخوض السباق الرئاسي لعام ٢٠٢٤.

في هذا السّياق، أطلقت اللّجنة الوطنيّة الديمقراطيّة (DNC) الإعلانات الإبداعيّة التي تمّ بثّها مباشرةً في مدينة نيويورك ولاس فيغاس يوم الجمعة الثالث عشر من أيلول/سبتمبر والمستوحاة من سويفت خاصّة بعد إعلان الأخيرة في العاشر من أيلول/سبتمبر، دعمها لهاريس عقب المناظرة الأولى بين دونالد ترامب وهاريس.

تقول إحدى اللّوحات الإعلانيّة الرقميّة البارزة في تايمز سكوير “نحن في عصر كامالا الخاص بنا”، في إشارة مرحة إلى جولة Eras Tour الشّهيرة لسويفت.

إعلان آخر مقتبس من أغنية سويفت “… جاهز لها”، تحت شعار “طريق جديد للأمام… جاهز لذلك؟”

ستدور اللوحات الإعلانيّة بين هاتين الرّسالتَين، وسيتِمّ وضعها عاليًا في تايمز سكوير.

وفي الوقت نفسه، في لاس فيغاس، تضع اللجنة الوطنيّة الدّيمقراطيّة أيضًا إعلانَين يهدفان إلى إشراك المتظاهرين. تسلّط إحدى اللوحات الإعلانيّة الضّوء على هاريس بنفس رسالة “عصر كامالا”، بينما تسأل أخرى مستهدفةً دونالد ترامب: “هل أنت مرهق من هذا الرّجل؟”

كما تمّ وضع هذه الإعلانات في قطاع لاس فيغاس، تزامنًا مع التّجمّع الانتخابيّ لترامب يوم الجمعة في الثّالث عشر من سبتمبر/أيلول.

أيضًا وبعد مناظرة ليلة الثّلاثاء، اكتسبت كامالا هاريس زخمًا بسبب أدائها وأداء دونالد ترامب. وممّا زاد من هذا الزّخم تايلور سويفت، الذي نشرت رسالة مطوّلة أيّدت في النّهاية هاريس لمنصب الرّئيس.

ومن الواضح أنّ ترامب قد تأثّر بطريقة خاطئة بسبب تحرّك سويفت، إذ اختار إطلاق سلع تبدو مطابقة لسويفت.

ورغم أنّ ترامب فعل ذلك مازحًا، فإنّه قد يجد نفسه في مشكلة قانونيّة. لقد دعا الكثيرون بالفعل سويفت إلى “مقاضاته بسبب حقوق الطّبع والنّشر”. لن تكون هذه هي المرّة الأولى في هذه الحملة التي يضع فيها ترامب نفسه في وضع قانونيّ سيئ.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

لقد خرج عدد لا يحصى من الفنّانين الموسيقيّين لمعارضة أو حتّى التّهديد باتخاذ إجراءات قانونيّة ضدّ ترامب بسبب استخدام فريق حملته لموسيقاهم دون موافقة.

ومن المقرّر إجراء انتخابات الولايات المتّحدة لعام ٢٠٢٤ في الخامس من تشرين الثّاني/نوفمبر.