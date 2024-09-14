شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة ناهد رشدى والان مع تفاصيل الخبر

نعت نقابة المهن التمثيلبة برئاسة الفنان أشرف زكى وبإسم جميع الفنانين، الراحلة ناهد رشدى التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، حيث قالت النقابة في بيان لها:"تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي، وفاة الفنانة ناهد رشدى، وتتقدم النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون".

اطلق الجمهور اسم "سنية" بنت المعلم عبد الغفور البرعي، علي الراحلة ناهد رشدى وذلك بسبب ارتباطهم الشديد بشخصية سنية التي قدمتها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف وعبلة كامل.

لعبت الراحلة ناهد رشدي العديد من الأدوار حيث شاركت فيما يقارب الـ200 عمل، وقدمت شخصية والدة ام الشهيد احمد المنسي في مسلسل الاختيار عام 2020، وشاركت كبار النجوم في مسلسلات ارابيسك وساكن قصادي وهوانم جاردن سيتني وتمضي الايام وواحة الغروب وغيرها من الاعمال المتميزة.

ويبقي فرحها فرح سنية بنت المعلم عبد الغفور البرعي في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي هو المشهد الابرز في مسيرتها وكانت الفنانة الكبيرة ناهد رشدي قبل وفاتها تحدثت عن ذكريات مشوارها الفني وأبرز المحطات المهنية في مسيرتها، وتحديدًا بالوقوف عند مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي يعد من كلاسيكيات الدراما المصرية، وشاركت ناهد في بطولته مع النجم الراحل نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض، وتم عرضه سنة 1996 واستمر نجاحه حتى يومنا، حيث جسدت ناهد رشدى دور سنية الابنة الأكبر للحاج عبد الغفور البرعي، وحكت الفنانة الكبيرة الراحلة كواليس العمل.