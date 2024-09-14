شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة عصمت محمود.. نجمة السينما المصرية الهادئة والان مع تفاصيل الخبر

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة المصرية القديرة عصمت محمود، وفي مثل هذا اليوم نستذكر مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة والأدوار التي أثرت في قلوب الجمهور.

قدمت عصمت محمود أدواراً متنوعة، ولكنها اشتهرت بأدوار الصديقة البطلة التقليدية الطامحة للزواج ،وبرغم موهبتها الكبيرة، لم تنل الشهرة الواسعة، إلا أنها تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية.

تخرجت عصمت محمود فى معهد التمثيل وبعد انتهاء دراستها بدأت مع الإذاعة ولكنها انتقلت سريعا إلى عالم السينما .

ملامح شخصيتها الفنية:

كانت عصمت محمود تتميز بأداء هادئ ومؤثر، وكانت تجيد تقديم الأدوار الدرامية والكوميدية على حد سواء،و عُرفت بجمالها الرقيق وأناقتها، وكانت دائماً محل إعجاب الجمهور وكانت تتمتع بصوت جميل، وقد شاركت في العديد من الأعمال الإذاعية.

أبرز أعمالها:

وكانت بدايتها مع فيلم "الوسادة الخالية" مع العندليب عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز،من أشهر الأفلام التي قدمتها "باب الحديد" مع هند رستم، "لوعة الحب" مع شادية، "ثورة البنات" مع نادية لطفي، "لا وقت للحب" مع فاتن حمامة، "أكاذيب حواء"، "البنات والصيف" مع عبد الحليم حافظ و"عروس النيل" مع رشدى أباظة ولبنى عبد العزيز، وشاركت فى مسلسلات "امرأة فى ورطة"، "كلام نسوان"، "عمارة يعقوبيان"، "أميرة فى عابدين"، "بوابة الحلوانى".

ومن الجدير بالذكر أن عصمت محمود كانت تمتلك صوتاً مميزاً جعلها تنتقل للعمل في الكويت بمؤسسة البرامجي المشترك لدول الخليج العربية و شاركت بدبلجة الرسوم المتحركة منها "توم سوبر"، "جورجي"، "ليدي أوسكار"، "مغامرات رنا"، "السيارة المرحة بومو"، "مغامرات نوال" كما شاركت فى العديد من المسلسلات الاذاعية منها "ثورة عرابى" و"شهر الانتقام"، "اوعى المصيدة"، "جزيرة الحب"، و"السر الرهيب".

رحيلها:

توفيت الفنانة عصمت محمود في عام 2019 عن عمر يناهز 82 عاماً، تاركة خلفها إرثاً فنياً كبيراً وكانت آخر أعمالها "فرقة ناجي عطا الله" مع الفنان عادل إمام .