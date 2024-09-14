ماذا قالت الراحلة ناهد رشدي في آخر ظهور لها بشأن مرضها؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ناهد رشدي، عن مرضها ورحلتها معه قبل وفاتها عن عالمنا اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 .

وقالت ناهد، خلال حلولها ضيفة في لقاء سابق ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا": "المحنة اللي جاتني مش أنا اللي جبتها..دي بتاعة ربنا سبحانه وتعالى، وأنا مش بشرب سجاير عشان كنت أقول من كتر السجاير".

وتابعت: "لما بروح لدكتور وألاقي حد بيعيط أقعد أطبطب عليه.. وأقعد أقوله أنا كذا وكذا وأنا مش محتاجة سند غير من ربنا، وأنا هخاف من إيه، هل من الموت؟ لأ.. لأنه جاي جاي".

وأضافت: "أول مرة جاتلي الصدمة عام 2004، ومكنتش وقتها فاهمة يعني إيه سكينة، واللي عنده ضغط وسكر وحالة عصبية بياخد أدوية مدى الحياة، فأنا كنت ناسية المرض أساسا بجد ومكنتش مصاحباه".

ورحلت ناهد رشدي عن عمر ناهز الـ 68 عاما، والذي تزامن مع نفس يوم مولدها وعيد ميلادها.

وأعلنت دينا سعد ابنة ناهد رشدي، وفاة والدتها عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

وبخصوص الجنازة، كتبت دينا تدوينة أخرى: "صلاة الجنازة يوم السبت الموافق ١٤ من سبتمبر عقب صلاة العصر بمسجد عبدالرحمن الكواكبي بالعجوزة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر الغفير بصلاح سالم".

يذكر أن، ناهد رشدي تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة.