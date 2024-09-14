شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف فى معهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

ضمن توجهات الثقافة المصرية لإعلاء القيم الإنسانية والإحتفال بالمناسبات الدينية تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أحتفالية فنية بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف تحييها فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك فى الثامنة و النصف مساء الاحد 15 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية و الأناشيد والتواشيح والأعمال الدينية التراثية التى تحتفى بمولد الرسول الكريم منها، "عليك سلام الله، ذكرى ميلاد النبى، صلينا الفجر فين، دعونى، روح الوجود، حبيب الله، نبينا هادينا، يا رسول الإنسانية، صلى الله على طه، النبى ذلك الإمام، مولد الهادى، محمد يا رسول الله، سلام الله ياطه، أسماء الله الحسنى"، وغيرها أداء أمنية سمير، سماح عباس، حسام صقر، تامر نجاح، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، أشرف زيدان، طه حسين.

يذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والإبتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.