شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل حسن فايق صاحب أشهر ضحكة بالسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم السبت الـ14 من شهر سبتمبر، مع ذكرى رحيل الفنان حسن فايق، إذ رحل فى عام 1980 قبل 44 عاما، ويعد الفنان حسن فايق أحد أشهر نجوم الكوميديا، وذى مسيرة فنية طويلة تألق فيها ما بين السينما والمسرح.

واشتهر حسن فايق بضحكته المميزة الذى كان يطلقها فى جميع أدواره الكوميدية وتميز بها بصورة كبيرة حتي باتت ماركة مسجلة باسمه.

ولد حسن فايق فى 7 يناير 1898، بمحافظة الإسكندرية، بدأ مسيرته الفنية فى عمر 16 عامًا مع فرقة الهواة، وفى عام 1914 عمل فى مسرحية (فران البندقية).

ثم بدأ نجمه يلمع لينضم إلى فرقة عزيز عيد الذى استمر معها حتى عام 1917، ثم شرع فى تأسيس فرقة مسرحية خاصة به، اشترك فيها يوسف وهبى، وألف حسن فايق عرض مسرحى عرضه فى افتتاحها بعنوان (ملكة الجمال) ثم بعدها انضم لفرقة إسماعيل يس ومنها إلى فرقة التليفزيون التى لم يمكث بها كثيرًا.

أيضاً تألق حسن فايق فى المسرح والسينما وشارك فى نحو 160 فيلما سينمائيا اشتهر فيها بأدائه المبهج وضحكته المميز ومن مسرحياته (حكم قراقوش) و(الدنيا لما تضحك) و(الستات مابيعرفوش يكدبوا) و(إلا خمسة).

من أشهر أدواره الكوميدية (أم رتيبة، الزوجة 13، ليلة الدخلة، بسلامته عايز يتجوز)، وأصيب بالشلل النصفي وظل يعاني منه على مدار 15 عامًا قبل وفاته من جراء إصابته بهبوط حاد في 14 سبتمبر 1980.