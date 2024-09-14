علي الحجار يحيي الليلة الثالثة من مشروع " 100سنة غنا" تكريماً لبليغ حمدي.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ليلة لا تُنسى من الإبداع الفني، احتضن خلالها المسرح الكبير ثالث ليالي مشروع "١٠٠ سنة غنا" بالتعاون مع النجم الكبير علي الحجار ، والذي يكرم الرحلة الفنية للموسيقار بليغ حمدي، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة لتقديم روائع وإبداعات رموز الموسيقى والغناء العربي.

وتحت لافتة كامل العدد ووسط أجواء مفعمة بالتأمل والطرب ، عاش الجمهور لحظات استثنائية مع اوبريت أمل مصر"، الذي جاء كاحتفال غنائي استعراضي استثنائى، مُعد بإبداع الكاتب الصحفى أيمن الحكيم وإخراج عصام السيد، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد فرج، وتصميم الاستعراضات المبهر من شيرين حجازي، كما أضافت الإضاءة التى صممها ياسر شعلان والديكور لمحمد الغرباوي مع الجرافيك من حسام أحمد، خلفية بصرية مذهلة للمشهد الفني.



بدأت الليلة بأغنية ١٠٠ سنةغنا بصوت على الحجار الذى واصل ابداعة مع نخبة من الألحان الخالدة للموسيقار الراحل بليغ حمدى منها " على قد ماحبينا ،لما انت ناوى ع السفر ،يابو قلب دهب ،طاير ياهوا،تخونوه،مابلاش،اللى بنى مصر ،على رمش عيونها،اشرقت،انا كل ما اقول التوبة،يأرضنا" .

وسجل النجمان محمد محيي ووائل الفشني بصوتهما العذب حضورا بارزا، حيث أضافا رونقاً خاصاً للأعمال الخالدة منها : " جرحتنى عيونه السوده، قالت، مولاى"، بينما تألق نجوم الأوبرا إيناس عز الدين، حنان عصام، وأحمد عبد العزيز بأداء مبهر لأغاني " حب ايه، على حسب وداد قلبى، ياسمرانى اللون، فى العلالى، عاشقة وغلبانة".



تخلل الأوبريت عرضا لمادة فيلمية تضم مشوار كبار الفنانين الذى لحن لهم بليغ حمدى منهم" أم كلثوم ، ليلى مراد ، وردة ، النقشبندى ، بالإضافة إلى فيديوهات " ١٢ جنيه ، الفولكلور ،بدايات بليغ"، وتجملت صوليست القانون أمنية صبري بعزف لأغنية الف ليلة وليلة، وفى الختام تغنى النجم على الحجار والمجموعة بأغاني نصر أكتوبر.

مشروع ١٠٠ سنة غنا



يذكر أن المشروع الفني ١٠٠ سنة غنا، يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تاكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.