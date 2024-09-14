خاص بالفيديو- جمال أبو حمد: "الحياة فرقتني عن كثير ناس بحبن"

ميرنا وليد - بيروت - عُرفت الفنانة اللبنانية جمال أبو حمد بالعديد من الأعمال الفنية، نذكر منها: "وبقيت، فكّرت، وشي نهار"، اذ أبدعت فيها وعلّمت عند الجمهور، ومؤخرا تواجدت جمال في اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً الذي حضره العديد من الشخصيات الفنية، نذكر الممثلين اللبنانيين جورج شلهوب، بديع أبو شقرا، إلسي فرنيني، إلسا زغيب وغيرهم.



موقع "الفن" التقى بـ الفنانة جمال أبو حمد وقد أجرينا معها لقاء تحدثنا فيها عن الغدر والخيانة، هل ترد الصاع صاعين؟

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