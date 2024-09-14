إنچي علاء ناعية ناهد رشدي: "كنت هكتبلك كل سنة وانتي طيبة قبل ما أنام"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الكاتبة إنچي علاء، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، الفنانة الكبيرة ناهد رشدي التي غادرت عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر.

ونشرت إنچي صورة تجمعها بالنجمة الراحلة، وعلقت "حبيبتي يا أستاذة ناهد لسة كنت هكتبلك كل سنة وانتي طيبة قبل ما أنام.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك وحبايبك.. لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

الرجاء الدعاء لأستاذة ناهد رشدي بالرحمة.. كل سنة وانتي طيبة في الجنة يا رب"، في إشارة إلى وفاتها في نفس يوم عيد ميلادها.

كانت دينا سعد ابنة الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، أعلنت موعد ومكان تشييع جنازة والدتها، وكتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك: "صلاة الجنازة يوم السبت الموافق ١٤ من سبتمبر عقب صلاة العصر بمسجد عبدالرحمن الكواكبي بالعجوزة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر الغفير بصلاح سالم".

يذكر أن الفنانة ناهد رشدي شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني، مسلسل كفر دلهاب.

