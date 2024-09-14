عمرو محمود ياسين ناعيا ناهد رشدي: خبر حزين وكانت سيدة رائعة وقديرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على موقع فيسبوك، الفنانة ناهد رشدي، التي غادرت عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر.

وكتب عمرو "لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم والله خبر حزين، الفنانة ناهد رشدي كانت سيدة رائعة ومحترمة وقديرة، خبر وفاتها فاجئني.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كانت دينا سعد ابنة الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، أعلنت موعد ومكان تشييع جنازة والدتها، وكتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك: "صلاة الجنازة يوم السبت الموافق ١٤ من سبتمبر عقب صلاة العصر بمسجد عبدالرحمن الكواكبي بالعجوزة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر الغفير بصلاح سالم".

يذكر أن الفنانة ناهد رشدي شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحدة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.