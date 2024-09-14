شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يحيى حفلاً غنائياً فى لبنان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحيى المطرب اللبنانى رامى عياش حفلاً غنائياً بلبنان، اليوم السبت، ومن المفترض أن يتألق عياش خلال الحفل بباقة متنوعة من أغانيه سواء القديمة التى يعشقها الجمهور أو الجديدة.

وكان تألق النجم رامى عياش فى حفل مهرجان موازين فى المغرب، حيث تفاعل الجمهور معه بشكل كبير مرددا أغنياته الشهيرة، وظهر رامي عياش مرتديا بدلة بيضاء اللون مقدما أشهر أغنياته لجمهور المهرجان الذي حرص على الحضور منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب.

‎وطرح رامي عياش أغنية Sway بالعربي عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات وإعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

‎وطرح مؤخرًا النجم رامى عياش أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك" على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عال، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركسترا إلى عالمى بمشاركة 44 عازفا، وقد تم التسجيل بأحد استوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.