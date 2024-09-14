شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير عبد العزيز تبدأ تصوير مسلسل صفحة بيضا مع حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة تيسير عبد العزيز تصوير مشاهدها فى مسلسل "صفحة بيضا" مع حنان مطاوع، والذى انطلق يوم الأحد الماضى للعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية فى الموسم الشتوى ضمن أعمال الأوف سيزون، حيث تقدم تيسير أحد الأدوار الرئيسية خلال أحداث العمل.

مسلسل "صفحة بيضا" تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، مها نصار، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

وتسجل تيسير عبد العزيز تعاونها الثانى مع الفنانة حنان مطاوع والمخرج أحمد حسن، بعد المشاركة في بطولة مسلسل "وعود سخية" الذى تم عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان 2023 وشارك في العمل نور محمود، سلوى خطاب، محمد رضوان، صفاء الطوخى، أحمد والى، سمر علام، مروة أنور، لبنى ونس، نبيل نور الدين والعمل من تأليف أحمد صبحى.

يذكر أن تيسير عبد العزيز شاركت في بطولة مسلسل "ضرب نار " مع النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى والذى تم عرضه في شهر رمضان 2023، وجسدت خلال الأحداث شخصية شقيقة أحمد العوضى، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وشارك في بطولته ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تامر مجدى وآخرين.