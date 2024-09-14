شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الفنانة ناهد رشدى من مسجد الكواكبى بالعجوز عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جنازة الفنانة الكبيرة ناهد رشدى، حيث تقام الجنازة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة.

يشار إلى أن الفنانة الكبيرة ناهد رشدي تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وعرفها الجمهور من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة، مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" مع نورالشريف، ومسلسل أرابيسك، ومسلسل هوانم جاردن سيتي، ومسلسل الزيني بركات.