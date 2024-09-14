شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة الكبيرة ناهد رشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، الفنانة الكبيرة ناهد رشدى، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو العزاء حتى الآن.

يشار إلى أن الفنانة الكبيرة ناهد رشدي تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وعرفها الجمهور من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة، مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" مع نورالشريف، ومسلسل أرابيسك، ومسلسل هوانم جاردن سيتي، ومسلسل الزيني بركات.