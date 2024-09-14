أنغام توجه التحية لطارق مدكور ومحمود خيامي: "مبسوطة إنهم شايفين نجاحهم في عيونكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت النجمة أنغام التحية للموزع الموسيقي طارق مدكور الذي كان حاضرًا بحفلها الغنائي الساهر في جدة على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري ضخم إلى جانب عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

وقامت أنغام بتوجيه الشكر والتحية للموزع الموسيقي طارق مدكور وقالت: "عايزة أحيي شخص غير ان هو فخرنا كمصريين كوموسيقي، وهو بالنسبة لنا أستاذنا وبنحتاج له وبنلجأ له كتير وبنتعلم منه كتير، هو من أنجح الناس وانا من المحظوظين اللي اشتغلوا معاه".

كما وجهت التحية للملحن محمود الخيامي وعلقت: "الملحن شقي جدًا محمود الخيامي، مبسوطة أن معظم زمايلي معايا وشايفين نجاحهم في قلوبكم وفي عيون حضراتكم".

قامت أنغام بتوجيه الشكر والتحية للهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي ال الشيخ، وشركة بنش مارك على تنظيم الحفل فور صعودها على المسرح، وعلقت: "وجودكم هو نجاحي الحقيقي، لأي فنان حضور حضراتكم بالنسبة له هو الحقيقة، بشكر المملكة العربية السعودية ومسرح عبادي الجوهر والهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي ال الشيخ، وبنش مارك وده أول يوم أغني فيه أغاني ألبومي الجديد، والسعودية في قلبي وفي قلب كل زمايلي، وقبل ما انسى شكرًا للمايسترو هاني فرحات.

تصدرت النجمة أنغام قوائم المحتوى الموسيقى الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بـ 3 أغاني من ألبومها "تيجي نسيب" بعد أيام من طرحه، حيث تصدرت المركز الأول وحققت أغنيتها "إنت مين" ما يزيد عن الـ 953 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

"تيجي نسيب"، وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.

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