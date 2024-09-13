"عن استحقاق".. يسرا وأنغام تهنئان تركي آل الشيخ بعد تصدره قائمة الأكثر تأثيرًا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن والغناء على تهنئة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تصدره قائمة موقع "ESPN" الأمريكي العالمي قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلط بالشرق الأوسط والعالم.

ومن أبرز النجوم جاءت يسرا وعلقت قائلة: "أنت أكيد من اهم الشخصيات اللي لها تأثير عظيم في كل المجالات فن، رياضة، وترفيه زي ما دايمًا بقول من أهم الشخصيات اللي لها تأثير إيجابيي في كل شيء، مبروك يا أبو ناصر".

وحرصت الفنانة أنغام على الاحتفاء بهذا الحدث وقالت: "عن استحقاق".

شملت قائمة "ESPN" مشاركة العديد من الشخصيات البارزة في رياضة الملاكمة وفنون القتال المختلط من لاعبين ومسؤولين تنفيذيين، وإعلاميين، واستندت القائمة على عدة عوامل منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرار، والتمويل اللازم لدعم هذه الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق المحلي والعالمي.

شهد "موسم الرياض" خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات الرياضية المميزة كان آخرها نزال بين الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد، والملاكم الأوزبكستاني مادريموف الذي أقيم مطلع شهر أغسطس الماضي في ملعب بنك كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وانتهت لصالح كروفورد.

يواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لنزال آخر بين الملاكم البريطاني دانيال دوبوا، والملاكم البريطاني أنتوني جوشوا والمقرر إقامته يوم 21 سبتمبر في استاد ويمبلي بلندن.

وأقيم مساء الأربعاء 28 أغسطس الماضي المؤتمر الصحفي الخاص بـ موسم الرياض 2024 بالمملكة العربية السعودية، وأعلن من خلاله المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن مناطق جديدة ستُقام فيها الفعاليات، وتحدث عن أبرز الفعاليات والمفاجآت المقرر إقامتها ضمن النسخة الخامسة.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية.

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