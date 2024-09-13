شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش: الفن مهمته الصدق في تقديم الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

أقيم منذ قليل حلقة نقاشية حول التحديات والمشاكل المختلفة التي تواجه العائلات وكيفية تحسين الفهم والتواصل داخلها، تحت عنوان " حوارات عائلية"، ضمن فعاليات ملتقى ميدفست - مصر بالجامعة الأمريكية، حيث تحدث فيها الممثل أحمد داش والمخرج كريم الشناوي وكاترين مدحت الشريك المؤسس لمهرجان ميدفست، وأدار الندوة الممثل صلاح ماجد الذي قال إن هذه المناقشة تهتم بفكرة العائلة وما الذي تغير في شكل العائلة خلال السنوات الماضية، وما الذي يخلق علاقة صحية أو متوترة وكيف نبنيها أو نداويها؟، وما الذي يحدد شكل العلاقات بين الأجيال المختلفة.



داش



ضمن فعاليات ملتقى ميدفست



فعاليات ملتقى ميدفست

وقالت كاترين مدحت إن العائلة هي مصدر الدعم الأول والأساسي، وقالت شيرين لويس إن مفهوم العائلة بالنسبة لها هو المكان الآمن وهي المدرسة الأولى وهي المرجع وأساس الحماية، وأضافت أن مفهوم الطلاق شىء صعب للغاية كي يتعامل معه الأطفال.

وتحدث المخرج كريم الشناوي أنه يتعامل مع فكرة الأسرة في الدراما بطريقة خاصة فهو يحب المشاعر التي تحركه، فهو يحاول عدم توصيل الصورة الرومانسية الوردية ولكن حكايات عن الأسرة من الداخل.

وقال الفنان أحمد داش، إن شكل العلاقة مع الاهل يتغير كلما نكبر وننضج، وبالنسبة له التغير الأكبر الذي حدث له أنه بدأ ينظر لأهله على أنهم بشر يخطئون وليسوا آلهة كما يتخيل الأطفال، فتستطيع فهمهم ومسامحتهم وهذا قلل من مساحة الغضب لديه وأعطى مساحة سلام وحديث بينهم، فمع الوقت في سن المراهقة تبدأ كسر كل قواعد السلطة الأبوية لذلك مهم في هذا التوقيت أن يكون هناك وعي لفرد مساحات بين الطرفين. وأضاف أن دور الفن أن يقدم حكاية حقيقية، فالفن ليس دوره أن يشكل أو يقدم إجابة أو رسالة ولكن مهمته الصدق في تقديم الحكاية.