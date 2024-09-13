“كلها أحضان مطارات”.. إليكم تفاصيل أغنية حمزة نمرة الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المطرب حمزة نمرة، عن تحضيره لعمل غنائي جديد من المقرر طرحه قريبًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وشارك حمزة نمرة، مقطع فيديو من داخل الاستديو، ليعلن عن أحدث أغنياته وتتضمن كلماتها “كلها أحضان مطارات”، وعلّق قائلًا : “قريبًا جدًا”.

آخر ألبومات حمزة نمرة

يذكر أن الفنان حمزة نمرة، طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته بعنوان “رايق”، وضم أغاني: “عالم كدابة، أكيد راجعين، مش سليم، مرايات”، وغيرها.

وتعاون حمزة نمرة، في الألبوم مع نخبة من الشعراء، من بينهم: عمر طاهر، محمود فاروق، ومحمد السيد، حسام سعيد، ومن الموزعين الموسيقيين: كريم عبدالوهاب، وعمرو الخضري، والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس، والملحن عمرو الشاذلي.