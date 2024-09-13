شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم عاشق يقترب من 2.5 مليون جنيه إيرادات فى يومى عرض والان مع تفاصيل الخبر

واصل فيلم عاشق انطلاقته القوية فى شباك التذاكر بعد طرحه يوم الأربعاء، حيث حصد ليلة أمس الخميس إيرادات بلغت 1 مليون و375 ألفا و338 جنيها لتضاف إلى ما حققه الفيلم يوم الأربعاء - أول يوم عرض- والذى بلغ 1.043.626 مليون جنيه، لتكون حصيلة إيرادات الفيلم 2.419.014 مليون جنيه.

فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

وفيلم "عاشق" ليس أول فيلم يشهد التعاون بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فقد شارك الثنائي من قبل في فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودارت أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

وشهد تعاون آخر بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، من خلال فيلم "قمر 14" والتي تقع أحداثه حين يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل.