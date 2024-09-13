تعرف على برنامج عروض أسبوع أفلام جوته في القاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن معهد جوته عن عودة أسبوع الأفلام في الفترة من ١٧ إلى ٢٣ سبتمبر الجاري، في مقري معهد جوته بالقاهرة بالدقي ووسط البلد، وفي الإسكندرية في الفترة من ١٩ إلى ٢٤ سبتمبر.

ويقدم أسبوع أفلام جوته هذا العام برنامجا متنوعًا من خلال مجموعة من الأفلام الطويلة، الروائية والوثائقية، والأفلام القصيرة من ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتضمن برنامج الأفلام الألمانية ثمانية أفلام طويلة وخمسة أفلام قصيرة أنتجت خلال العامين الماضيين، تم تزويدها بالترجمة العربية، ومعظمهما يعرض للمرة الأولى في مصر.

يشارك في أسبوع الأفلام لهذا العام الفيلم الروائي الطويل (سبعة فصول شتاءات في طهران) للمخرجة شتيفي نيدرزول، يحكي قصة ريحانة جباري التي أعدمت في سن الـ٢٦ عامًا، بعد أن أمضت سبع سنوات في السجن في إيران بسبب دفاعها عن نفسها ضد رجل حاول اغتصابها.

ومن الأفلام الألمانية الطويلة فيلم (سماء حمراء) للمخرج الألماني الكبير كريستيان بيتزولد، والحائز على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام ۲۰۲٣، وجائزة النقاد لأفضل فيلم أجنبي في مهرجان سان باولو ۲۰۲٣، وتدور أحداثه حول أربعة أصدقاء يقضون الصيف في منزل أحدهم على البحر. وثلاثة منهم في أفضل حالاتهم المزاجية. أما رابعهم ليون، فهو يشعر بالقلق والإحباط نحو الرواية التي يحاول كتابتها، حبه "لنادية" الذي لا يستطيع الاعتراف به، وشعوره الدائم بالوحدة رغم كل محاولاته للإنتماء. يحكي بيتزولد قصة عن التأمل الذاتي وعلم النفس الجماعي إلى أن تبدأ الغابة من حولهم في الاحتراق.

كما يتضمن أسبوع الأفلام فيلم (متى ستعود الأمور في النهاية إلى ما كانت عليه في السابق؟) المستوحاة من رواية أدبية من إخراج سونيا هايس، والذي تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم ألماني روائي طويل وأفضل إخراج، وشارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام ۲۰۲٣، ومهرجان وارسو السينمائي الدولي لعام ۲۰۲٣، ويحكي قصة الطفل (خواكيم) الذي يقضي طفولته ومراهقته في مصحة نفسية، حيث يعمل والده مديرًا للمصحة، ومن المقرر أن تقدم مخرجة الفيلم سونيا هايس ورشتين عمل في كل من القاهرة والإسكندرية عن تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال سينمائية، بالإضافة إلى مناقشتين مفتوحتين مع الجمهور بعد عرض فيلمها في القاهرة والإسكندرية.

ومن بين الأفلام الروائية الألمانية الطويلة المشاركة في المهرجان فيلم (شهيد) للمخرجة نرجس كالهور، والفائز بجائزة الاتحاد الدولي لدور السينما الفنية والتجريبية في مهرجان برلين السينمائي الدولي ۲۰۲٤، وفيلم (نظرية كل شيء) للمخرج تيم كروجر، والحائز على جائزة أفضل فيلم ألماني كتصوير سينمائي لعام ۲۰۲٤، وفيلم (ايلاها) للمخرجة ميلنا أبويان والذي تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم ألماني لعام ۲۰۲٤، وشارك في مهرجان سيدني السينمائي لعام ۲۰۲٣، وفيلم (الجنة يمكن أن تنتظر – نحن نعيش الآن) للمخرج سفين هلفار، الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان هامبورج السينمائي ۲۰۲٣، وشارك في مهرجان ميونيخ الدولي للأفلام الوثائقية، وفيلم (فرانكي فايف ستار) من إخراج برجيت مولر، والذي شارك في مهرجان ماكس أوفولز برايز السينمائي ۲۰۲٣، ومهرجان بريمن السينمائي ۲۰۲٣، ومهرجان الهند السينمائي الدولي.

أما برنامج الأفلام الألمانية القصيرة Short Export فيحتوي على مجموعة متنوعة من الأفلام، وهي (الانتظار، والازدهار، انه مجرد كل، والليلة الصامتة، وقصص عاطفية، والإزالة)

وفيما يتعلق ببرنامج الأفلام العربية فيضم سبعة أفلام طويلة، وستة أفلام قصيرة من مصر، ولبنان، وفلسطين، والسودان، واليمن، ويحمل عنوان (من العائلة...للوطن) ويسلط الضوء على موضوعات الأرشيف والذاكرة التي لعبت دورا محوريا في صناعة الأفلام العربية في العاميين الماضيين.

ويتضمن برنامج الأفلام العربية فيلم روائي وهو الفيلم السوداني (وداعا جوليا) للمخرج "محمد كردفاني" والذي تدور أحداثه في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيا للتطهر من احساس الذنب، وبدأ الفيلم مسيرته بالعرض العالمي الأول له بمهرجان كان السينمائي ضمن قسم نظرة ما، وفاز بجائزة الحرية، ثم انطلق بعدها في مسيرة طويلة حصد خلالها أكثر من ٢٥ جائزة دولية، منها ٧ جوائز جمهور.

كما يتضمن البرنامج ستة أفلام وثائقية وهي: الفيلم الفلسطيني (باي باي طبرية) من إخراج "لينا سويلم" وهو الفيلم الفائز بجائزة في مسابقة الأفلام الوثائقية في مهرجان لندن السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مراكش السينمائي، كما حصل على جائزة في فئة ما بعد الإنتاج للمشاريع الأردنية في أيام عمان لصناع الأفلام 2022.

ويحكي قصة هيام عباس التي غادرت في أوائل العشرينيات من عمرها قريتها الفلسطينية حيث ترعرعت لتحقق حلمها بالعمل كممثلة في أوروبا، تاركةً خلفها والدتها وجدتها وشقيقاتها السبع. بعد مرور ثلاثين عاماً، تعود ابنتها المخرجة لينا سويلم معها إلى القرية لتسأل والدتها للمرة الأولى عن الخيارات الجريئة التي اتخذتها وعن منفاها المختار، ليوثق الفيلم حياة أربعة أجيال من النساء الفلسطينية اللواتي يحافظن على قصتهن وإرثهن من خلال الروابط المتينة التي تجمعهن، رغم المنفى والحرمان.

كما يتضمن البرنامج فيلما فلسطينيا آخر بعنوان (الحياة حلوة) من إخراج محمد جبالي، ويحكي قصة كفاح المخرج من أجل حقوقه كفلسطيني وصانع أفلام، عندما حوصر في النرويج بسبب ظروف خارجة عن إرادته. ومن خلال أرشيفه الشخصي ومكالمات الفيديو، يشاركنا حبه وشوقه لبلده وأصدقائه وعائلته بينما يحاول أن يصنع لنفسه حياة جديدة في القطب الشمالي.

ومن مصر يشارك فيلمان، هما (رسائل الشيخ دراز) لمخرجته "ماجي مرجان"، وهو الفيلم الحاصل على جائزتي لجنة التحكيم وجائزة الاتحاد الأوروبي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وفيلم (سمر قبل أخر صورة) من إخراج آية الله يوسف الذي شارك في عدة مهرجانات دولية، منها مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومهرجان Encounters السينمائي الدولي في جنوب إفريقيا، وسيشارك قريبًا في عدد من المهرجانات العربية منها مهرجان القدس للسينما العربية.

ومن اليمن يشارك فيلم (المرهقون) كما يشارك من ليبيا فيلم (دونقا) للمخرج "مهند لامين".

أما برنامج الأفلام العربية القصيرة فيضم خمسة أفلام مصرية وهي (أخر يوم) من إخراج "محمود إبراهيم" و(سينما مسرة) من إخراج "ستيفاني أمين" و(أنظار) إخراج "حبيبة الفقي" و(أحمد يذهب إلى الحديقة) إخراج "أحمد نبيل" و(مشروع تخرج عن القاهرة) إخراج "محمود خواجة" كما يضم البرنامج فيلم لبناني هو (بتتذكري) من إخراج "داليا نمليش".

وإلى جانب برنامج الأفلام، يناقش المعرض المصاحب لأسبوع الأفلام موضوع الذاكرة والأرشيف تحت عنوان "ذاكرة ممتدة:عن الأرشيف المضاد"، ويُفتتح يوم ۱۷ سبتمبر في السابعة مساءً، ويستمر حتى يوم ٨ أكتوبر٢٠٢٤ .