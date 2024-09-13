"هل توافق دينا على خوض ابنها تجربة المساكنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة دينا إن في حال طلب منها نجلها أن يخوض تجربة المساكنة مع فتاة يحبها قبل أن يتزوجها، لن تتضايق وستقبل بالأمر.

وردت دينا على سؤال افتراضي وجه لها أثناء استضافتها في "ألفا اليوم"، وهو "ماذا لو ابنك قالك أنا بحب بنت بس هجرب معاها المساكنة وبعدين هتجوزها تعملي إيه"، لتعلق "هقوله يالا ربنا يوفقك طبعا، روح يا حبيبي ربنا يوفقك".

وتابعت "لأ يعني ممكن لو مامتي اتضايقت اكتبه ورقة، أكيد أنا مامتي هتتضايق لإن فكرها هيدخل في حاجات تانية، وطالما أنا أم الولد مش هتضايق، لو أنا أم البنت هموتها ومش هوافق أساسا، همسكها من شعرها، لكن هوافق إن ابني يعمل كده".

جدير بالذكر أن الفنانة دينا تشارك في بطولة مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في رمضان 2025، بطولة مي عمر ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد سامي.