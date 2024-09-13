علي الحجار ومحمد محي مع ألحان بليغ حمدي في الأوبرا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا، الليلة، أمسية غنائية مميزة من سلسلة 100 سنة غنا مع الفنان الكبير علي الحجار، المخصصة لألحان الملحن الكبير بليغ حمدي تزامنا مع ذكرى وفاته.

يقام الحفل الجمعة 13 سبتمبر لتكريم الموسيقار الكبير بليغ حمدي بمشاركة كلا من الفنان وائل الفشني، ونجوم الاوبرا حنان عصام، أحمد عبد العزيز، إيناس عز الدين" وبقيادة المايسترو أحمد فرج، على المسرح الكبير في الثامنة مساءً

نشأ الحجار في بيت فني والده الموسيقار الكبير إبراهيم الحجار، وشقيقه الموسيقار والمطرب الراحل أحمد الحجار وابنه أحمد علي الحجار مطرب ومؤلف موسيقى وعازف بيانو.

احترف علي الحجار الغناء عام 1977 عندما قدمه الموسيقار بليغ حمدى فى حفل رأس السنة فى أغنية على قد ما حبينا كلمات عبد الرحيم منصور، والأغنية صدرت فى ألبوم نفس العام، ثم قدم ألبومًا للأطفال بعنوان كنت فين يا على عام 1978، ورباعيات جايين ومكاوى فى نفس العام، ثم ألبوم و لد وبنت فى العام.

الذي يليه وفى نفس العام قدم ألبوم الأيام تضمن أغانى مسلسل يحمل نفس الاسم وفى عام 1981 قدم أول ألبوم عاطفى بعنوان اعذريني. وتوالت الألبومات أبرزها أنا كنت عيدك ولم الشمل مكتوبالى تجيش نعيش.

نبذة عن علي الحجار

تعاون الحجار مع كبار الملحنين منهم بليغ حمدى وأحمد الحجار وياسر عبد الرحمن وعمار الشريعى وعمر خيرت وفاروق الشرنوبى وسيد مكاوى ومحمد على سليمان وغيرهم.

ظهر الحجار فى السينما فى عدد من الأفلام إلى جانب دوره المؤثر فى سواء كمطرب للتترات أو كممثل أبرزها

بوابة الحلوانى أبو العلا البشرى والسائرون نياما والليل وآخره ورحلة أبو العلا البشرى وغيرها كما شارك فى 32 عرضًا مسرحيًا منها ليلة من ألف ليلة ومنين أجيب ناس وأولاد الشوارع ورصاصة فى القلب وأوبريت بردة البصيرى، وأطلق عليه صاحب الحنجرة الذهبية من قبل مغنى الأوبرا العالمى بلاسيدو دومينجو.

نبذة عن محمد محي

بدأ محمد محي مشواره في 1991بتعاونه مع الفنان حسام حسني، و كان وقتها جاره في نفس الحي ليعمل معه ككورال في فرقته، ثم التقى بالفنان حميد الشاعري ليبدأ مشوار شهرته الحقيقى بأغنية “ع البال والخاطر” في ألبوم عبارة عن كوكتيل أغاني مع حميد الشاعري وآخرين واسمه “هاي كواليتي” . أطلق عليه لقب “أمير الحزن والنكد”، بعدما أصدر ألبوم “قادر وتعملها”، حيث كانت كل أغنيات الألبوم ذات طابع حزين ومبكى، فيما أطلق عليه آخرون لقب “صوت البحر” لصوته المميز. ظهوره الأول كان في دويتو مع الفنان احمد الجبالي بألبوم “راجع من تاني”.