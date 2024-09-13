شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحجز مكانها فى رمضان 2025 بمسلسل "عايشة الدور" والان مع تفاصيل الخبر

حجزت النجمة دنيا سمير غانم مكانها فى منافسات دراما رمضان المقبل 2025، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، يحمل اسم "عايشة الدور" تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وإنتاج أحمد السبكى، ومن المقرر البدء فى تحضيراته خلال الأسابيع المقبلة وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل، بعد غيابها عن الموسم الماضي 2024، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

وفى سياق آخر انتهت دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد "روكى الغلابة" المقرر عرضه العام المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي الذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وتجسد دنيا خلال الأحداث شخصية بودي جارد خاص للفنان محمد ممدوح.

ويسجل فيلم "روكى الغلابة" ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعدما قدمت "تسليم أهالي" العام قبل الماضي، وشارك في بطولته هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، عبد الله مشرف، محمد حسنى، عبير فاروق، وضيوف الشرف محمد ممدوح، سمير غانم، شيكو، لوسى، وشيماء سيف ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.