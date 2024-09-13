شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز وأشرف زكى وآسر ياسين أبرز حضور إطلاق مشروع "غايا" الإبداعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط فعاليات كرنفالية مبهجة تنوعت بين الفن التشكيلى والعزف الموسيقى، احتفل مجموعة من الفنانين بتدشين المشروع المبتكر "غايا" الهادف إلى إنتاج ألوان إبداعية مختلفة وإثراء المحتوى الفنى والفكرى العربى المرئى والمسموع والمكتوب من خلال استثمار الوسائط التكنولوجية الحديثة إلى جانب اكتشاف وتقديم جيل جديد من النابغين.

خلال الاحتفالية بمركز الهناجر للفنون تم تكريم نخبة من رموز قوى مصر الناعمة اسم الأديب الرائد يحيى حقى وتسلمتها ابنته، والفنانة القديرة سميحة أيوب وتسلمها عنها الدكتور اشرف زكى الذى تم تكريمه ايضا، كما تسلم تكريم الفنانة سميرة عبدالعزيز، بالإضافة الى مدير التصوير السينمائى سعيد شيمى، واسم الاديب ابراهيم اصلان، ورائد التصوير الفوتوغرافى محمد بكر، والفنان صبرى فواز، والفنان آسر ياسين، والإعلامية سحر عبد الرحمن.

قبل التكريم تم الإعلان عن إطلاق مسابقات فى مجالات القصة القصيرة للمصريين والعرب وتحمل دورتها الأولى اسم يحيى حقى، وقدمها الفنان صبرى فواز، والتصوير الفوتوغرافى للمصريين وتحمل الدورة الاولى اسم الفنان محمد بكر، وقدمها رائد التصوير السينمائى سعيد شيمى، والجائزة العربية فى صناعة المحتوى وخصصت الدورة الأولى للقراءة وتحمل اسم الاديب الكبير إبراهيم أصلان وقدمتها الاعلامية سحر عبد الرحمن.



الاحتفالية

وكانت الاحتفالية قدمتها الفرقة الفنية 3 أخوات وكان عبارة عن سكتش مسرحي غنائي تضمن أغاني "هنا القاهرة" للفنان منير مراد قام بأدائها محمد تامر وأغنية "ألف ليلة وليلة" قامت بأدائها حور تامر وأغنية "اعتزلت الغرام" قامت بادئها ماسة تامر وأغنية قاسي قاسي قاسي للفنان حكيم قام الثلاثة بأدائها وأغنية الحفل اغنية عافر اداء الثلاثة والحان محمد تامر.