شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صورته الأخيرة.. قصة تصريحات لـ محمود حميدة وصور تصدر بها التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما يتصدر اسم الفنان محمود حميدة التريند سواء بتصريحاته حينما يحل ضيفاً على برنامج أو بصور مختلفة له يتم تداولها له أحياناً بدون قصد منه، وهو ما تكرر مؤخراً حينما ظهر في صورة له مع الفنانة إلهام صفى الدين تداولها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير وهو ينظر لها بتجهم أثناء حديثها، وهي ليست المرة الأولى له، إذ سبق وتصدر التريندات بلقطات أخرى نرصدها فى التقرير التالى.



نظرة محمود حميدة

أيضاً سبق وتصدر محمود حميدة التريندات فى وقت سابق مع صورته بالجلابية الفلاحي التى يشتهر بها من وقت لآخر إذ يرتديها فى إجازاته حينما يسافر لبلدته أو أثناء سفره إلى سيوة الذى يفضلها عن أى مكان آخر.





حميدة بالجلباب





الفنان محمود حميدة وصورته فى سيوة التى تصدرت التريند وقتها نشرها إذ يفضل قضاء طقوس يواظب عليها فى الواحة الشهيرة بمصر.



الفنان محمود حميدة

هذا وقد اشتهر الفنان محمود حميدة أيضاً بتصريحات تتصدر التريند ولعل واحد من تلك التصريحات حينما رد على سؤال المذيعة سمر يسرى بسؤالها عن سبب طلبه أجر عن الظهور بالبرامج قائلاً : أنا أبويا ما علمنيش ببلاش علشان أطلع معاكي من غير فلوس ".

كما رد ذات مرة على وصفه بأنه ال باتشينو العرب غاضباً : "أنا اسمى محمود حميدة"، مؤكداً أنه لا يحب تشبيهه بأى فنان آخر مؤكداً اعتزازه بنفسه.