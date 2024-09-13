نور النبوي يحتفل بعيد ميلاد والده الـ 58.. ويوجه رسالة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان نور النبوي، رسالة لوالده الفنان خالد النبوي احتفالا بعيد ميلاده الـ 58.

ونشر نور، صورة له مع والده بصحبة الفنان آسر ياسين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من الجيد أن يكون لديك أشخاص يتطلعون إليهم.. عيد ميلاد سعيد الملك".

ويعد خالد النبوي من مواليد 12 سبتمبر 1966 وبدأ التمثيل كهواية من خلال عمله مع الفرق المسرحية في المدرسة.

واتخذ "النبوي" القرار باحتراف التمثيل بعد مشاركته في إحدى المسرحيات في المعهد العالي للتعاون الزراعي، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1989، وبدأ العمل في مطلع التسعينيات من خلال الدراما التليفزيونية بمسلسل "شارع المواردي"، وبعدها "بوابة الحلواني" ، و "نحن لا نزرع الشوك" ، و "مسألة مبدأ".

وفي السينما، بدأ بفيلم "ليلة عسل" وبعدها "المواطن مصري" ، و "المهاجر" ، و "المصير".

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