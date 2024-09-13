عمرو مصطفى يروج لأحدث أغنياته

ياسر رشاد - القاهرة - روج الفنان عمرو مصطفى، لأغنيته الجديدة "طبيعي أنسى"، والذي جرى طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر عمرو مصطفى، في الفيديو وهو يغني جزء من الأغنية، والتي جاءت: "حبنا بإيديه بقا ماضي، وطبيعي أنسى دا العادي، وأهو شاف بعينه الدنيا موقفتش عليه".

عمرو مصطفى يعيد تقديم أغنية "مشربتش من نيلها" بصوت جديد

كشف الملحن عمرو مصطفى، إعادة توزيع "مشربتش من نيلها" تقديمها بصوت جديد بدلًا من المطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتب عمرو مصطفى، عبر صفحته قائلًا : "الأصوات المصرية الجميلة، عايزكم تحفظوا أغنية (مشربتش من نيلها) لأننا بنعيد توزيعها الآن، كلمات الشاعرة الكبيرة نور عبدالله وألحاني، غنوها وارسلوا لي أصواتكم عبر الانستجرام، علشان تنزل قريب بصوت مصري جديد".