شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وإيمى سمير غانم يقدمان مسلسل حق آدم فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع النجمان الزوجان حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى مسلسل جديد يحمل اسم مؤقت "حق آدم" مكوَن من 15 حلقة للعرض فى دراما رمضان 2025، والعمل من تأليف أحمد سعد والى وجارى التعاقد مع المخرج، وإنتاج أحمد السبكى، ومن المقرر أن يظهر حسن وإيمى بعيداً عن الكوميديا فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

وشوق حسن الرداد وإيمى سمير غانم الجمهور لتواجدهما فى دراما رمضان 2025، وذلك من خلال مقطع فيديو طريف نشره الرداد على حسابه بموقع انستجرام، حيث وجه سؤالا إلى زوجته إيمي سمير غانم، قائلا: "تيجي نعمل مسلسل في رمضان"، لترد عليه إيمي قائلة: "إن شاء الله لما نلاقي قصة حلوة".

مسلسل "حق آدم" يعد استكمالا لثنائية حسن الرداد وإيمى سمير غانم، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.

حسن الرداد وإيمى سمير غانم بعد زواجهما تقاسما بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وتعاونا بعد ذلك في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، أما في السينما فقدما سوياً فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفى العام التالي مباشرة اشتركا في فيلم "علشان خارجين" عام 2016، وأخيراً ظهور إيمى إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته والذي تم عرضه العام الماضي.

يذكر أن حسن الرداد وإيمى سمير غانم قدما آخر أعمالهما سوياً، مسرحية "التلفزيون" التى تم عرضها الشهر الماضى ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.