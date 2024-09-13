شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يقدم حفل 100 سنة غنا فى الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يقدم النجم على الحجار، اليوم الجمعة، آخر ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدى، وذلك فى حفل ضمن إطار مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية.

وتعود قصة العثور على هذا اللحن إلى ما يقرب من عامين ففى أثناء البحث فى مقتنيات الموسيقار الكبير بليغ حمدى تم العثور على لحن لم يظهر للنور، وكان آخر ألحانه، وما كان من الورثة التفكير فى من سيغنى هذا اللحن، وقد تم اختيار الفنان الكبير على الحجار غناء هذا اللحن، وتم اختيار الشاعر سالم الشهبانى ليكون مشاركا فى آخر مشوار الموسيقار بصوت مصر الأول على الحجار.

وقدم مؤخرًا النجم على الحجار واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ32، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، الذى تفاعل معها الجمهور، ومنها مسألة مبدأ ومتمنعوش الصادقين وعم بطاطا وذئاب الجبل وفي قلب الليل وزى الهوى وعارفة.

وحرص النجم على الحجار على تقديم 3 أغانى صعيدية، بصحبة فرقة للمزمار، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وغنى فى البداية أغنية عريسنا واصل والليل وآخره، وغيرها من الأغانى.