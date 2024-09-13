شروط دخول حفل نويل وغالية في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد كل من الفنانة الفلسطينية نويل خرمان والفنانة السورية غالية، لاحياء حفل غنائي لأول مرة في ساقية الصاوي، مساء اليوم، الجمعة، بقاعة النهر، وتبلغ قيمة التذكرة 400 جنيه موحدة لجميع الفئات.
ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أجمل اغنياتهم القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
شروط دخول الحفلات في الساقية:
- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.
- ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.
- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.
- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.
- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر