المركز القومي للمسرح يحيي ذكرى ميلاد إبراهيم سعفان

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم سعفان.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان إبراهيم سعفان، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

محطات في حياة الفنان إبراهيم سعفان