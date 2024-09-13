المركز القومي للمسرح يحيي ذكرى ميلاد إبراهيم سعفان

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم سعفان.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان إبراهيم سعفان، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
محطات في حياة الفنان إبراهيم سعفان
- حصل على درجة البكالوريا، والتحق بعدها بكلية الشريعة في جامعة اﻷزهر بناء على رغبة والده.
- ثم تقدم لمعهد التمثيل في عام 1951، وحصل على شهادتي التخرج من كلاهما.
- عمل بعد التخرج مدرسًا للغة العربية.
- بعد رحيل والده انضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية.
- من أشهر مسرحياته: "الدبور، سنة مع الشغل اللذيذ، حركة ترقيات، مين ما يحبش زوبة، 2على دبوس".
- قدم للتليفزيون: "مليون فى العسل، الهاربان، وجهان للحب، اللقاء الأخير، المصيدة".
- وفي السينما شارك في عدة أفلام، منها : "30 يوم في السجن، أضواء المدينة، أكاذيب حواء، ميرامار، سفاح النساء، أونكل زيزو حبيبي".
- توفى في عام 1982، في عجمان باﻹمارات العربية المتحدة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.