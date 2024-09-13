نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ محمد عبد المنعم بعد حديثه عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة للاعب الأهلي السابق محمد عبدالمنعم والمحترف حاليا في فريق نيس الفرنسي، وذلك بعد حديثه عن القلعة الحمراء.

وأعاد الحلفاوي، نشر مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي لـ منعم، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "من كتر كلام الأصيل منعم عن الأهلي وجماهيره كل شوية، كان فاضل إنه بعد المؤتمر ينفجر في البكاء ويقول رجعوني للأهلي.. عاوز أروح.. مسيرة ناجحة متألقة إن شاء الله يا وَحْش".

وقدم فريق نيس الفرنسي، أمس الخميس، مدافعه الجديد محمد عبدالمنعم لوسائل الإعلام الفرنسية في مؤتمر صحفي.

وانضم محمد عبدالمنعم إلى صفوف نيس الفرنسي قادمًا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك بديلا مع الفريق في مواجهة الجولة الثالثة ضد أنجيه يوم 1 سبتمبر الجاري.

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