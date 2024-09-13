عرض فيلم "رسائل الشيخ دراز" لـ ماجي مرجان في أسبوع جوته السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد نجاح عرضه في سينما زاوية بالقاهرة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، يُعرض الفيلم الوثائقي المصري رسائل الشيخ دراز للمخرجة ماجي مرجان خلال أسبوع جوته السينمائي الممتد من 17 إلى 23 سبتمبر بالقاهرة، ومن 19 إلى 24 سبتمبر بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم مرتين، الأولى في معهد جوته بالإسكندرية في الخامسة مساءً يوم الجمعة 20 سبتمبر والثانية في فرعه بالقاهرة الساعة السابعة مساءً يوم السبت 21 سبتمبر. وستقام ندوة نقاشية مع المخرجة ماجي مرجان والمنتجة نهى الخولي والكاتبة المشاركة تغريد العصفوري.

يتناول الفيلم موضوعات التعليم والمساواة وأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، ويعرض آراء دراز بشأن المساواة بين الجنسين قبل فترة طويلة من ظهور النسوية في الشرق الأوسط، بينما يأخذ المشاهدين في رحلة من بدايات دراز إلى مساعيه العلمية في باريس، مسلطًا الضوء على التزامه بتوفير فرص متساوية لكل من بناته وأبنائه.

يدور الوثائقي حول الشيخ محمد عبدالله دراز، بعد عقود من وفاته، تتتبع حفيدة محمد عبدالله دراز حياته وإرثه. من خلال رسائله المكتوبة بخط اليد، ومذكراته، وذكريات أفراد عائلته، تجمع نهى الخولي حياة جدها الأكبر، محمد عبدالله دراز: عالم أزهري، وأب محب، و داعم لأولاده وبناته في التعليم والحياة ومساواته بينهم قبل أزمنة الاهتمام بالمرأة وحقوقها بعقود كثيرة.

وتقول ماجي مرجان عن رحلة صناعة الفيلم في بيان صحفي: "طلبت مني صديقتي نهى الخولي المجيء إليها ذات يوم. جلسنا إلى طاولة مطبخها وأرتني بعض الصور القديمة لأجدادها بالإضافة إلى رسائل قديمة كتبتها بنات الشيخ دراز له. الصور والرسائل، وكذلك قصص نهى والكتاب الذي أعطتني إياه السيدة سامية عن جدها الشيخ دراز، جذبني إلى حياة تستحق التذكّر وحكاية يجب أن تروى. كان دراز جزءً من مصر التي لم أعرفها قط. تذكرني عائلته بالمكان الذي أتينا منه، وربما يؤثر وجودهم على مستقبلنا."

الفيلم من إخراج ماجي مرجان وتشاركها الكتابة تغريد العصفوري وقام بمونتاج الفيلم أمجد شفيق وتامر عبدالله، ومدير تصوير عماد نبيل، وموسيقى خالد الكمار، وقام بالأداء الصوتي الممثل صدقي صخر.