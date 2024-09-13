خاص بالفيديو-وائل جسار بأقوى رد على حسام جنيد ويعلّق على أزمة شيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - دائما ما يفاجئنا الفنان وائل جسار بأروع الأعمال الفنية، نذكر : "عالجمر، يوم زفافك، مشيت خلاص، غريبة الناس، مليون أحبك، يا روحي غيبي، في خطوتك سكتي، خليني ذكرى، مهما تقولوا، وبتسأليني، كل وعد".



هذه الأغاني عشقها الجمهور وما زلنا ايضا نسمع الأغاني القديمة بكل حنين وشغف.

وائل جسار أحيا حفلا مميزا أشعل فيه الأجواء بصوته، من تنظيم متعهد الحفلات باسيلا شلهوب صاحب شركة "Boss production" وقد تحدثنا معه عن الحفل، ردّه على الفنان حسام جنيد بعد اهانته الفنانين اللبنانيين، وأزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا.