كيت هدسون تواسي جوردين بلوم بعد اعتراف زوجها بخيانتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية أن النجمة الأميركية كيت هدسون تواسي زوجة المغني والموسيقي ديف غرول، الممثلة جوردين بلوم، بعد أن اعترف بإنجاب طفل من امرأة أخرى، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مصدر لصحيفة “ديلي ميل”: “لقد فوجئت (هدسون) واشمئزت من أن ديف في سنه الكبيرة (55 عاماً) لا يزال يخون زوجته وبناتهما أيضاً”.

وتزوج مغني فرقة “فو فايترز” من بلوم في عام 2003 ولديهما ثلاث بنات: فيوليت (18 عاماً)، وهاربر (15 عاماً)، وأوفيليا (10 أعوام).

وزعم المصدر، أن هدسون (45 عاماً) أرسلت لبلوم “سلة ضخمة من البالونات عليها عبارات شخصية ومساندة، من بينها “ابقي قوية”.

وأضاف: “أخبرت كيت جوردين أنها موجودة من أجلها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وألّا تتردّد في طلبها على الهاتف حتى لو كان ذلك من أجل البكاء، أو إذا احتاجت إليها لتأتي لاحتضانها والحديث من القلب إلى القلب. ستكون كيت معها في لمح البصر إذا طلبت ذلك”.

وتعيش بلوم حياة خاصة للغاية، لذلك لا يُعرف الكثير عن صداقتها مع هادسون.