أحمد سعد يتحدث عن زيجاته ويكشف رأيه في المرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلقة الدمية “أبلة فاهيتا” من برنامج “بيت السعد”، الذي يقدّمه الفنان أحمد سعد بمشاركة شقيقه الفنان عمرو سعد، عبر شاشة قناة MBC، كشف أحمد عن رأيه في المرأة، وتأثير زيجاته المتعددة فيه.

وفي ردّه على تساؤل “أبلة فاهيتا” حول ما تفعله المرأة عند إصابتها بالاكتئاب، أوضح سعد أنه لا يكره أفعال المرأة على الإطلاق، خاصة أنها تعمل على تهيئة الأجواء، وهو الأمر الذي يوصل الرجل الى النجاح، على حد قوله.

إذ قال: “الستات أنواع، في ست جبّارة ومتحكمة ومبتظهرش مشاعرها، وست تانية تحب هي اللي تسوق العلاقة، وست اعتمادية وتسيب كل حاجة وتعتمد على مستقبل زوجها، الست بتهيئ الجو لزوجها علشان ينجح، وبتزقه على النجاح”. وأضاف: “الست لما بتكتئب بتروح للراجل علشان مينفعش تكتئب لوحدها، وأنا بحب الستات جداً، ده أنا ضيّعت عمري كله على الستات”.

وفي جانب آخر، طرح الفنان أحمد سعد أخيراً أغنيته الجديدة “بنت ناس” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكل المنصّات، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، تأليف وليد العطار وتوزيع إيهاب كلوبيكس.