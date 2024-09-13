بتُهمة حيازة مواد مخدّرة.. تمديد سجن سعد الصغير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر جديد لأزمة المطرب الشعبي سعد الصغير بعد ضبطه في المطار خلال عودته قبل أيام من أميركا وبحوزته مجموعة سجائر إلكترونية مليئة بزيت الماريجوانا، قرر قاضي المعارضات في القاهرة تمديد سجن المطرب المصري 15 يوماً على ذمة التحقيق ورفض طلب محاميه الإفراج عنه بكفالة مالية.

وكانت جهات التحقيق قد استجوبت سعد الصغير بعد القبض عليه حيث أقرّ بأنه لا يجيد القراءة ولا الكتابة باللغة الإنكليزية، ولا حتى يعرف أن هذه المضبوطات ممنوع تداولها.

وكانت أجهزة الأمن في مطار القاهرة قد ألقت القبض على الفنان سعد الصغير، أثناء عودته من الولايات المتحدة الأميركية بعد إحيائه حفلات فيها، بتُهمة حيازة مواد مخدّرة، حيث عثروا معه على سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا ومواد مُدرجة على جدول المخدرات.

وحرّرت الشرطة في مطار القاهرة محضراً بالواقعة، وأُحيل سعد الصغير إلى النيابة العامة للتحقيق معه.