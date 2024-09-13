محمد حماقي يكشف شروطه لدخول عالم التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد حماقي عن شروطه لدخول عالم التمثيل، مؤكداً أنه لا يسعى لمجرد الظهور أو أن يصبح مطرباً قدّم أفلاماً.

وقال حماقي في تصريحات إعلامية: “أنا بحب السينما جداً، ومن جمهور السينما قبل ما أكون عايز أمثل، ولذلك أنا أحترم السينما كثيراً”. وأضاف: “نفسي أقدّم حاجة مختلفة للسينما مش بس فيلم لمجرد إني أكون مغنّي عمل فيلم، وياما اتعرضت عليّ فكرة المغنّي وتيمة الصعود عن مغني نفسه ينجح وبعدين ينجح وبيحب جارته، وحاسس إنها فكرة مستهلكة شوية”.

وأكد حماقي رغبته في تقديم أغنية باللهجة السعودية قريباً، قائلاً: “أتمنى أغنّي باللهجة السعودية بس محتاج أذاكر شوية علشان أعرف أتقنها. إن شاء الله قريب في تصوير أغنية مصرية في المملكة”.

وأحيا محمد حماقي خلال الأيام الماضية حفلاً غنائياً ضمن فعاليات “صيف جدّة”، على مسرح “عبادي الجوهر”، وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبيه الذين تفاعلوا مع أغانيه بشغف وحماسة، ومنها: “ما بلاش” و”وحدة وحدة” و”يا ستار”…، كما غنّى أغنيات ألبومه الجديد “هو الأساس”.

وعبّر محمد حماقي عن سعادته بالحفل وتفاعُل الجمهور معه، ورحّب بهم قائلاً: “وحشتوني أوي، مبسوط بوجودي معاكم النهاردة، علشان أنتوا ليكم مكانة كبيرة الحقيقة في قلبي”.