صّور من المستشفى، كاردي بي تستقبل طفلها الثّالث وسط إجراءات الطّلاق من أوفست

إستقبلت كاردي بي طفلها الثّالث من زوجها المنفصل عنها أوفست، وذلك بالتّزامن مع استمرار الثّنائي في المضيّ قدمًا في طلاقه.

زفّت مغنّية الرّاب، البالغة من العمر الواحد والثّلاثين عامًا، الأخبار السّعيدة للمعجبين بها. ونشرت سلسلة من الصّور اللافتة من غرفة الولادة.

وأظهرت الصّور طفلة حديثة الولادة لكاردي بي وأوفست إلى جانب طفلَتَيهما.

في إحدى اللحظات المؤثّرة، شوهدت “كالتشر” وهي تحتضن أختها الرّضيعة، بينما حمل أوفست، وهو في الثّانية والثّلاثين من عمره، الرّضيعة بحنان. على الرّغم من أنّ الثّنائيّ لم يكشف بعد عن اسم ابنته، إلّا أنّ قدوم الطّفلة أعاد الفرح إلى العائلة التي مرّت بوقت صعب في المرحلة الأخيرة.

أوفست، وهو الآن أب لستة أطفال، لديه أطفال من علاقات سابقة: جوردان، خمسة عشر عامًا، من جوستين واتسون؛ كودي، تسع سنوات، من أورييل جيمي؛ وكاليا، تسع سنوات، من شيا لامور.

على الرّغم من اللحظات العائليّة الحميمة في الصّور، تشير التّقارير إلى أنّ كاردي وأوفست مستمرّان في خطط الطّلاق.

وشوهد الثّنائي مؤخّرًا معًا في حديقة DreamWorks المائيّة في نيوجيرسي للاحتفال بعيد ميلاد Wave الثّالث، ممّا يدلّ على التزامهما الأبوّة المشتركة الودّيّة.

وكشفت مصادر قريبة من كاردي بي وأوفست أنّهما جعلا من أولويّاتهما التّواجد مع أطفالهما، على الرّغم من مشاكلهما الشّخصيّة.

تقدّمت كاردي لأوّل مرّة بطلب الطّلاق من أوفست في آب/أغسطس الفائت، قبل يوم واحد فقط من إعلان حملها. وهذه هي المرة الثّانية التي تبدأ فيها إجراءات الطّلاق، وكانت الأولى في عام ٢٠٢٠ لكنّ الزّوجَين تصالحا بعد شهرين.

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وبحسب المصادر التي تحدّثت مع مجلة “بيبول”، فقد تمّت مناقشة قرار الطّلاق لبعض الوقت ولم يكن نتيجة لأيّة حادثة محدّدة.

على الرّغم من انفصالهما، يلتزم كلّ من كاردي وأوفست بالحفاظ على علاقة إيجابيّة من أجل أطفالهما. يقول المقرّبون من كاردي إنّ أصدقاءها يريدونها ببساطة أن تجد السّعادة وهي تنتقل في هذا الفصل من حياتها.