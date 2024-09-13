مجدداً.. معتصم النهار مكرماً في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يصل النجم معتصم النهار اليوم إلى مصر، بدعوة من إدارة مهرجان الفضائيات العربية، حيث سيتم تكريمه كأفضل ممثل عربي خلال الدّورة الخامسة عشر من المهرجان، يوم غد السبت 14 أيلول/سبتمبر.

ويحصد معتصم النهار جائزة أفضل ممثل عربي في المهرجان بفوز اعتمد على تصويت الجمهور الذي اختاره الأفضل بين جميع الممثلين العرب، وذلك استناداً إلى تميّزه في الأدوار التي قدّمها في مسلسلاته وآخرها مسلسل “لعبة حب”، خاصةً أن المسلسل تصدّر المرتبة الأولى بين الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة على منصة “شاهد” التابعة لمجموعة “ام بي سي”.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يحصل فيها معتصم النهار على جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان الفضائيات العربية، وهو واحد من أعرق مهرجانات التكريم في مصر، إذ سبق وتم تكريمه بهذه الجائزة عن دوره في مسلسل “خمسة ونص” عام 2009.

على صعيد آخر، يستعد معتصم النهار فور عودته من مصر للبدء بتصوير مسلسله الجديد “نفس” والذي يخوض من خلاله السباق الدرامي في رمضان 2015 ويشاركه في بطولته النجمان عابد فهد ودانييلا رحمة. والمسلسل من تأليف إيمان السعيد وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة “الصباح”.

كما انتهى معتصم النهار من تصوير مسلسل آخر بعنوان “مش مهم الاسم”، يعرض خارج السباق الرمضاني، ويشاركه في مجموعة من الممثلين اللبنانيين وهم: أندريا طايع، أليكو داوود، أنجو ريحان، دوري سمراني، ليزا دبس، نيبال عرقجي، والعمل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج ليال راجحة وإنتاج شركة الصباح إخوان.