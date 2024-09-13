شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تصور مسلسلها رقم سرى وفيلم الهنا اللى أنا فيه وتنتظر جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة ياسمين رئيس تصوير فيلم الهنا اللى انا فيه بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وحاتم صلاح، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعى، وهو الفيلم المقرر طرحه في دور العرض في موسم رأس السنة المقبل، حيث يدور الفيلم في إطار تشويقى كوميدى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقى الفنانين خلال الفترة المقبلة .

كما تصور ياسمين رئيس حاليا مسلسل رقم سرى المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، من إخراج محمود عبد التواب توبة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ويشارك في بطولة العمل صدقى صخر، عمرو وهبة ورامى الطمبارى، ناردين فرج، وآخرون.

كما تنتظر ياسمين رئيس استئناف تصوير جودر ، والمقررعرضه في رمضان المقبل، مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.