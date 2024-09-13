شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينية نويل خرمان والسورية غالية في حفل غنائى بساقية الصاوى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى كل من الفنانة الفلسطينية نويل خرمان و الفنانة السورية غالية، حفل غنائى لأول مرة في ساقية الصاوى، اليوم الجمعة 13 سبتمبر فى قاعة النهار.

وأعربت كل من نويل خرمان وغالية، عن سعادتهم لإحياء حفل غنائى فى القاهرة لأول مرة، ومقابلة جمهورهم فى الساقية.

وشاركت الفنانة السورية غالية، في أوبريت راجعين لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 25 فنانا من الوطن العربى ، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، ولدى غالية العديد من الأغانى التي يحبها الجمهور و يتفاعلون معها و يتداولونها بشكل كبير مثل " عبالى و لازم تختار و أنا البنت و كل العالم و الك وبس".



أما الفنانة الفلسطينية نويل خرمان، لها العديد من الأغانى التي يحبها الجمهور، ويحبون الاستماع لها ومن الأغانى:" آن الأوان و ياك و أنت إلى و هذا أنا، وتحقق نويل بأغنيتها مشاهدات عالية عبر قناتها على اليوتيوب.



