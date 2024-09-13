شكرا لقرائتكم خبر عن باليه بحيرة البجع يقدم أربع حفلات بدار الأوبرا المصرية في أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فرقة باليه سان بطرسبورج الكلاسيكية العرض العالمى الشهير بحيرة البجع لمصمم الرقصات مايوس بيتيبا، بدار الأوبرا المصرية وذلك على مدار 4 ليالى في شهر أكتوبر القادم، حيث سيتم تقديمه أيام 2و 3 و 4 أكتوبر، على المسرح الكبير فى الثامنة والنصف مساء، بينما يوم 5 أكتوبر بدار الأوبرا بالإسكندرية مسرح سيد درويش في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً كذلك.

عرض بحيرة البجع ذات الأربعة فصول وتدور قصته حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده، وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر، حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقته ويفاجأ بتحول البجعات الى أميرة ووصيفاتها اللاتى ينتبهن إلى وجود غريب .

باليه بحيرة البجع عرض لأول مرة عام 1887 على مسرح البولشوى بموسكو ويعد أحد ابرز عروض فرقة باليه اوبرا القاهرة.