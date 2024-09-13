شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية مهرجان ميدفست.. هنا شيحة تحتضن صبا مبارك بعد تكريمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا شيحة، على تسليم الفنانة صبا مبارك، درع التكريم من مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة، عن مشوارها الفني وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان، وفاجئت " هنا" صديقتها بالحضور ودعمها خلال لحظة التكريم، واحتضنتها في مشهد مميز على خشبة المسرح أمام الجمهور.

وأثنت الفنانة هنا شيحة، بصديقتها " صبا" قائلة:" التمثيل لعبة وأهم شروط اللعبة دي أن الناس تصدقك وأن تقدم الفن بحب..و صبا نجحت في تحقيق المعادلة دي بكل بساطة"، وردت عليها " مبارك" :" أنا بحبك".



من جانبها أهدت الفنانة صبا مبارك، هذا التكريم للشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، قائلة:"رحلة الفن والتمثيل رحلة صعبة جدا.. وأحيانا كثيرة أشعر بعدم الثقة في الأعمال الفنية التى أقدمها لجمهوري، لذا تظل لحظة التكريم لحظة فارقة وهامة للغاية يطمئن بها الفنان بأنه يقدم عمل جيد لجمهوره ويتم تكريم جهده ".

يذكر أن حفل الافتتاح لمهرجان ميدفست، أول ملتقى للأفلام القصيرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد انطلق اليوم، حيث يولى اهتمام برفع الوعى بالقضايا الصحية الهامة، كما يكشف عن التداخل بين السينما والصحة، ويلقى الضوء على القضايا غير المقبولة اجتماعيًا من أجل إرساء أكثر قبولا للمجتمع لتقديمها للجمهور.

هذا وقد وقع اختيار المهرجان فى نسخته السادسة هذا العام، على قضية شائكة وهى "العلاقات"، من خلال تسليط الضوء على العلاقات الإنسانية بكافة أشكالها، واستخدام السينما فى التعبير الدقيق عن العلاقات وتشريحها على الشاشة، وبلورتها فى صورة عمل فنى قادر على جذب انتباه الجمهور والتفاعل معه.



أيضًا تناول المهرجان قضية العلاقات بين أفراد الأسرة، خاصة أن العلاقات أكبر مؤشر للسعادة والصحة على مدى الحياة.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان فى نسخته السادسة لعام 2024، من الفترة 12 إلى 15 سبتمبر الجاري.