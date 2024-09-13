شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من جمعية أبناء فنانى مصر وكتاب الدراما بشأن تحصيل حق الأداء العلني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية أبناء فناني مصر وجمعية كتاب الدراما عن أن الجمعية صارت المتحدث الرسمي المتعارف به دولياً وإقليمياً ومحلياً في مجال تحصيل حق المؤلف والحقوق المجاورة وأنها الآن في مرحلة الاستعداد للتحصيل وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية وعضوية الجمعية الأم على مستوي العالم التي تحصل هذه الحقوق.

كما طالبوا بتوقيع تفويض من الأعضاء الخاصة بكل شعبة في كل مجال فني مع اختلافه، في حين الأمر الثاني هو تسجيل أرقام الحسابات البنكية والتي سيتم تحويل المبالغ عليها.



البيان

جدير بالذكر أن العام الجارى شهد فى بدايته إعلان اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز تم تفويض جمعية أبناء فناني مصر بالتعاقد لتحصيل حق الأداء العلني للمؤلف والمخرج وكذلك حق الأداء العلني لفناني الأداء والحقوق المجاورة .

وجاء في نص البيان وقتها: يبارك اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج الكبير عمر عبد العزيز بحضور السادة رئيس الاتحاد والنقباء الأجلاء الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فوده نقيب المهن السينمائية والكاتب أيمن سلامة والكاتبة مريم نعوم كممثلين عن جمعية مؤلفي الدراما والمستشار ماضي توفيق الدقن رئيس مجلس إدارة جمعية بناء فناني مصروالأستاذ هيثم شاكر رئيس مجلس إدارة شركة ايفاز .

تم الاتفاق علي تفويض جمعية أبناء فناني مصر علي التعاقد مع شركة ايفاز لتحصيل حق الأداء العلني للمؤلف والمخرج وكذلك حق الأداء العلني لفناني الأداء والحقوق المجاورة وعلي السادة والسيدات أعضاء النقابات الفنية سرعة الانضمام إلي الجمعيتين واستيفاء الأوراق اللازمة حتي يتثني للشركة تحصيل حقوق الأداء العلني للأعضاء أصحاب الأعمال الفنية .