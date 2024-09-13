شكرا لقرائتكم خبر عن آية سماحة عن دورها فى "عمر أفندي": ناصحة فى المسلسل والحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة آية سماحة، على دورها في مسلسل "عمر أفندي"، والتي أدتها باسم "زينات"، وقالت: "ناصحة في المسلسل وفي الحقيقة".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "زينات شخصية بغض النظر عملها كراقصة، إلا أنها شخصية قوية وتحب أهلها، وسيدة بمئة رجل، ولا يمكن لشخص أن يلوي ذراعها".

وأوضحت آية سماحة، أنها وقعت في غرام السيناريو، منذ البداية، وتلقت تدريبا لأداء الرقصات داخل المسلسل، لتعلق على دورها قائلة: "زينات في المسلسل شخصيتها قوية وبتحب أهلها جدا.. ست بميت راجل وميقدرش حد يلوي دراعها".