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وفاة والد الفنان علاء حسني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توفي والد الفنان علاء حسني عن وفاة والده، منذ قليل.

وكتب "علاء حسني" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، توفي إلى رحمة الله والدي الغالي، اللهم تغمده برحمتك ومغفرتك يا أكرم الأكرمين، نسألكم الدعاء".

وشارك الفنان علاء حسني في مسلسل سره الباتع، والذي شهد ظهور عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفي وخالد الصاوي وحسين فهمي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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